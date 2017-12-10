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10 декабря 2017
19:03  10 декабря 2017 1

В России рухнули цены на IPhone X

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , смартфон, айфон, apple, iphone 10
За новинкой Apple покупатели стояли в многодневных очередяхФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В российских магазинах IPhone X в преддверии Нового года сильно упал в цене. Флагман Apple подешевел на 10 тысяч рублей,

В настоящее время самый дорогой «яблочный» смартфон с максимальной памятью можно приобрести по цене от 82,7 тысячи рублей, базовую модель с 64 Гб встроенной памяти можно купить за 71 890 рублей, а с 256 Гб — от 82 690. При этом на официальном сайте Apple IPhone по прежнему стоит 79 990 рублей и 91 990 рублей.

Эксперты отмечают, что очередное падение стоимости устройства стоит ожидать после новогодних праздников, пишет Life.ru.

Ранее «URA.RU» сообщало, что обладатели iPhone X нашли дефект модели — пользователи пожаловались на треск из динамиков. Кроме того, Apple официально признала, что iPhone X боится мороза. Гаджет не реагирует на прикосновения в холодную погоду.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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