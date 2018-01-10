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Главные новости Тюменской области
00:39  10 января 2018 0

«У каждого есть работа и свой доход». Тюменским погорельцам пообещали отремонтировать дом за год. ФОТО

Собрание жильцов дома по Олимпийской 4, расселение после пожара. Тюмень, комиссия по чс
Школьный актовый зал превратился в площадку для горячих споровФото: Екатерина Христозова © URA.RU

Тюменские погорельцы из дома по улице Олимпийской лично смогли задать вопросы представителям городской власти и заинтересованных ведомств. Встречу сторон организовали на базе школы №27 в Восточном микрорайоне.

Собрание жильцов дома по Олимпийской 4, расселение после пожара. Тюмень, погорельцы, Олимпийская 4
В зале не было свободных мест, многие стояли в проходах
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов начал встречу со слов сочувствия и поддержки. Он рассказал горожанам о том, что конструктивные элементы дома будут восстанавливать за счет субсидии из муниципального бюджета, а затраты на ремонт в квартирах компенсируют с помощью материальной помощи.

В гостинице «Колос», где традиционно размещают пострадавших в подобных ситуациях, сейчас живут 36 человек. Павел Перевалов отметил, что это не предел — цифра постоянно меняется, так как люди заселяются либо выселяются из комнат по мере надобности. Он напомнил, что жить в гостинице погорельцы могут не дольше двух месяцев. После этого им предложат снимать жилье за счет бюджета города вплоть до полного восстановления сгоревшего дома.

«Если дать оценку срокам восстановления — если в течение 2018 года нам удастся их провести, это будет достаточно оперативно. Объем работ большой», — пояснил Перевалов, чем вызвал в зале недовольный гул.

Представитель администрации заверил, что со всеми службами, задействованными в вопросах восстановления документов или подачи заявлений на матпомощь, достигнута договоренность. «Все будет делаться оперативно, без очереди, в исключительном порядке, этого можно не опасаться», — подчеркнул Перевалов.

Собрание жильцов дома по Олимпийской 4, расселение после пожара. Тюмень, погорельцы
Некоторые пришли на встречу с детьми — их просто не с кем оставить
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Начальник управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского района Елена Харламова рассказала о том, какие документы необходимы для получения выплат. Жители соседнего со сгоревшим дома по адресу Ткацкий проезд, 6 тоже присутствовали на собрании — у некоторых потрескались окна. Чиновники заверили, что по их проблемам примут решения в индивидуальном порядке.

Одна из жильцов многоквартирника призналась, что квартиру на Олимпийской, 4 ей предоставили из маневренного фонда — в 2015 году пожар уничтожил ее «трешку» по улице Судостроителей, 9. Череда неудач с жильем стала не единственной ее проблемой. Женщина уверяет, что ей не оказали никакой помощи, кроме единовременной выплаты в 20 тысяч рублей. «Вы только обещаете, а никто ничего не помогает», — предъявила она претензии Перевалову. Замглавы администрации парировал тем, что по всем подобным ситуациям проблем в городе нет — все пострадавшие снимают квартиры за счет субсидий из бюджета.

Собрание жильцов дома по Олимпийской 4, расселение после пожара. Тюмень, погорельцы, Олимпийская4
Погорельцы, делясь проблемами с чиновниками, не сдерживали слез
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Временным жильем в гостинице «Колос» довольны далеко не все пострадавшие. Чиновникам озвучили жалобы на отсутствие в комнатах возможности готовить еду, на крошечную кухню, где после рабочего дня вынуждены толпиться все погорельцы. Многодетные семьи не могут комфортно жить в стесненных условиях номеров эконом-класса и уже подыскивают жилье попросторнее. Волонтеры недовольны, что администрация не заботится о том, накормлены ли погорельцы и достаточно ли у них одежды.

«Первоочередной задачей было предоставить людям жилье. Все остальные процессы, связанные с наладкой питания и прочим, будут организовываться. Однако это не означает, что вы полностью поступили на обеспечение администрации. У каждого есть работа и свой доход», — оборвал возмущения Павел Перевалов.

Собрание жильцов дома по Олимпийской 4, расселение после пожара. Тюмень, Павел Перевалов
Павел Перевалов выступал не только как главный докладчик, но и как модератор встречи
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Люди высказывали опасения о том, что за сгоревшее жилье им продолжат начислять коммуналку. Присутствовали в зале и те, кто платил ипотеку, и уже столкнулся с проблемами в банке, хотя квартиры были застрахованы. По всем пунктам замглавы администрации пообещал оказать посильную помощь. Он также подчеркнул, что пустой дом со всем оставшимся в нем имуществом в круглосуточном режиме будет охранять полиция.

Жительницы дома №6 на Ткацком проезде обратились к присутствующим в зале полицейским с просьбой решить проблему с наркоманами. Они опасаются, что из-за притона на одном из этажей многоквартирник повторит судьбу злополучного соседа. Сотрудники ведомства приняли информацию к сведению и пообещали разобраться с этим.

Представитель следственного комитета призвал всех жильцов дома на Олимпийской обратиться в следственный отдел по Ленинскому АО для того, чтобы их признали потерпевшими по уголовному делу. Это даст людям основания для подачи искового заявления. Он заверил, что собственники смогут попасть в квартиры уже на этой неделе — следствию осталось обследовать чуть больше десятка помещений.

Собрание жильцов дома по Олимпийской 4, расселение после пожара. Тюмень, погорельцы, Олимпийская 4
Погорельцы надеются, что мэрия выполнит свои обещания
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Напомним, дом №4 по Олимпийской загорелся вечером 8 декабря. Вызов спасателям поступил в 17:50. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, для тушения привлекли 110 человек личного состава и 24 единицы основной пожарной техники, сообщил представитель МЧС. Было эвакуировано 160 человек, один погиб, еще один обратился за помощью к медикам, но от госпитализации отказался.

Дарья Казакова
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