Шоу «Майнкрафт», IT-неделя и кулинарная смена: чем занять детей на осенних каникулах в Тюмени

Осенью тюменских школьников ждут девять дней свободы — осенние каникулы в 2025 году продлятся с 27 октября по 4 ноября. Не знаете, чем занять школьника? Афиша URA.RU подскажет. Мы собрали самые интересные и актуальные предложения для детей всех возрастов: мастер-классы, экскурсии, IT-лагеря, кулинарные смены, спектакли, шоу и квесты. С нашей подборкой каникулы у детей пройдут весело и познавательно.

Мастер-классы

Музей «Городская Дума» приглашает школьников с 29 октября по 4 ноября на серию увлекательных мастер-классов: «Сказки леса», «ЭкоЛогика», «Зверография», «Наскальная живопись», «Тюмень на ладони» и «Наше море».

26 октября кулинарная школа «Максим.Класс» проведет мастер-классы разных возрастных категорий детей. Подростки 9-15 лет смогут приготовить тематическое печенье «Пальцы ведьмы» к Хэллоуину, а более взрослые сладкоежки освоят трендовый «бенто-торт». Цена участия — 2500 рублей.

Балет

Тюменская филармония предлагает прекрасную возможность этой осенью познакомить детей с миром балета. 26 октября на сцене будет показана «Золушка», а 27 октября — шедевр мировой хореографии, балет «Лебединое озеро». Стоимость билетов начинается от 700 рублей.

Экскурсии

С 26 октября по 2 ноября дети и родители могут отправиться на автобусную экскурсию — «От острога до столицы». Экскурсию организовывает Музейный комплекс имени Словцова. Маршрут затрагивает исторический центр города. Стоимость экскурсии — от 400 до 600 рублей.

IT-каникулы

Компьютерная академия ТОР приглашает школьников от 7 до 14 лет провести осенние IT-каникулы с 25 по 31 октября. За пять дней ребятам обещают полное погружение в мир цифрового творчества. Их научат создавать собственных мемных персонажей, оживлять героев в 3D, обучат видеомонтажу и разработке мини-игр. Стоимость недели — 8 тысяч рублей.

Кулинарная смена

Детский центр «Кеды» объявляет набор на кулинарную смену «Голодные игры»! С 27 по 31 октября юных поваров ждут: увлекательные квесты, головоломки, командные игры и, конечно, кулинарные мастер-классы! Часть программы пройдет на свежем воздухе. Стоимость путевки составляет 10 тысяч рублей.

Шоу «Майнкрафт»

2 ноября в 10:00 и 12:00 на сцене Дома культуры «Нефтяник» состоится шоу «Майнкрафт». Ростовые куклы любимых героев — Стив, Марго и Джо обещают путешествие в разные локации культовой игры.

Спектакли в театре кукол

В Тюменском театре кукол подготовили спектакли для детей разного возраста: 31 октября юные зрители смогут увидеть постановку «Бобик в гостях у Барбоса». 2 ноября театр покажет сразу два спектакля — «Конёк-Горбунок» и «Машенька и Медведь». 3 ноября ребят ждёт встреча с героями сказки «Волшебник Изумрудного города». Стоимость билетов — от 300 до 800 рублей.

Квесты

С 24 октября по 4 ноября центр OKey Quest предлагает увлекательное времяпрепровождение. Для групп от 4 до 6 человек (от 8 до 13 лет) доступна адаптированная версия популярного взрослого квеста «Тайна замка тамплиеров». Это легкое и совсем не страшное приключение в средневековом замке. Цена за группу — от 4500 до 6000 рублей.

RR Quest в дни осенних каникул предлагает школьникам пройти квест «Джуманджи» — путешествие по мотивам известного фильма и настольной игры. Для прохождения доступна и альтернативная версия игры «Среди нас». С 8 лет в сопровождении взрослых. Стоимость — от трех тысяч рублей.

Парк аттракционов