В Тюменской области пропал 18-летний парень. Фото

29 октября 2025 в 15:51
Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ишиме Тюменской области пропал 18-летний Кирилл Сергиевич. Юноша ушел ночью 27 октября. Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Сергиевич Кирилл Ильич, 18 лет. Ишим, Ишимский район, Тюменская область. Ночью 27 октября 2025 года ушел в неизвестном направлении», — указано в ориентировке.

Молодой человек был одет в черную куртку, кофту, джинсы и серые кроссовки. Всех, кто знает о местоположении Кирилла, просят позвонить на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52.

Парень пропал ночью 27 октября

Фото: «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области» в «ВКонтакте»

