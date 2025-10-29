Молодой человек был одет в черную куртку, кофту, джинсы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ишиме Тюменской области пропал 18-летний Кирилл Сергиевич. Юноша ушел ночью 27 октября. Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Сергиевич Кирилл Ильич, 18 лет. Ишим, Ишимский район, Тюменская область. Ночью 27 октября 2025 года ушел в неизвестном направлении», — указано в ориентировке.

Молодой человек был одет в черную куртку, кофту, джинсы и серые кроссовки. Всех, кто знает о местоположении Кирилла, просят позвонить на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52.

Продолжение после рекламы