Жители Тюменской области стали отдавать судебным приставам больше денег

В 2025 году судебным приставам Тюменской области удалось взыскать с жителей региона более десяти миллиардов рублей. Информация об этом указана на официальном сайте местного управления ФССП. Там уточнили, что за аналогичный период прошлого года должники заплатили на миллиард меньше.

«В текущем году судебными приставами УФССП России по Тюменской области взыскано десять миллиардов рублей. На исполнении у сотрудников находится 1,5 млн исполнительных производств. В прошлом году этот показатель составил более 1,3 млн», — указано на официальном сайте УФССП Тюменской области.

Рост общей суммы взысканий тюменские приставы связывают с развитием региона. «Город Тюмень, как и вся Тюменская область, растет и развивается. В связи с увеличением населения, соответственно, становится больше должников», — уточнили в службе судебных приставов.

Чаще всего приставы принудительно взыскивают с жителей Тюменской области долги по алиментам, ЖКХ и кредитам. В том числе, ипотечным.