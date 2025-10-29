Арт-объекты близнецы открыли в Тюмени и Краснодоне Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени на улице Хохрякова 59 открыли мурал «Наши герои вне времени», созданный в рамках проекта «Твоя история». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, арт-объект стал символом единства Тюменской области и подшефного ей Краснодона (ЛНР), где ранее был создан аналогичный мурал.

«Проекты, где история переплетается с творчеством, важны для сохранения памяти о прошлом и уважения к предкам. Подобные инициативы способствуют формированию гражданской ответственности у жителей региона, а особая ценность „Твоей истории“ заключается в соучастии в создании объектов, значимых для каждого», — подчеркнула руководитель бренда «Моя территория» Ирина Мустыгина.

Организаторы провели для гостей мини-экскурсии по Госархиву и напоили горячим чаем из одноразовых стаканчиков с рассказами о героях. В ноябре в Краснодоне планируется создание новых инсталляций, посвященных героям Отечества. Они станут продолжением проекта «Твоя история». Ранее стало известно, что в центре Тюмени появился мурал в виде наличника. Автором арт-объекта стала художница Александра Жернова.

