Тоболякам предложил выбрать имена для новых судов

Жителей Тобольска пригласили поучаствовать в выборе названий для новых судов на воздушной подушке, которые недавно прибыли в город. О конкурсе сообщил мэр Петр Вагин в своих соцсетях. Названия могут отражать историческое прошлое, символику или природные особенности региона.

«В Тобольск уже доставлены два современных судна на воздушной подушке. <...> Предлагаю вам придумать яркие, запоминающиеся имена для наших судов. Это может быть что-то связанное с историей Тобольска, природой Сибири или символикой города», — написал Вагин в своем telegram-канале.