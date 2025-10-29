Тоболякам предложил выбрать имена для новых судов
Конкурс объявил глава города Петр Вагин
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Жителей Тобольска пригласили поучаствовать в выборе названий для новых судов на воздушной подушке, которые недавно прибыли в город. О конкурсе сообщил мэр Петр Вагин в своих соцсетях. Названия могут отражать историческое прошлое, символику или природные особенности региона.
«В Тобольск уже доставлены два современных судна на воздушной подушке. <...> Предлагаю вам придумать яркие, запоминающиеся имена для наших судов. Это может быть что-то связанное с историей Тобольска, природой Сибири или символикой города», — написал Вагин в своем telegram-канале.
Варианты названий принимаются на почту администрации. Авторов лучших идей поощрят. Как ранее писало URA.RU, вместимость новых судов составляет 22 человек. Их ввод запланирован на 2026 год. Об этом Вагин отчитался во время прямой линии с губернатором Александром Моором.
