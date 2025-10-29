Тюменцы отправили губернатору Моору свыше 1,6 тысяч вопросов
Прямая линия губернатора Моора в 2025 году продлилась 1 час 56 минут
В Тюменской области специалисты центра управления регионом (ЦУР) приняли 1 682 обращения жителей на прямую линию губернатора Александра Моора, которая прошла 28 октября. Сообщения и звонки продолжали приходить после завершения эфира. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«1 682 вопроса принято на прямую линию губернатора. Прямая линия длилась около двух часов. За это время губернатор Александр Моор ответил на 35 вопросов», — рассказали в инфоцентре.
Ежегодная прямая линия прошла 28 октября. Были затронуты темы здравоохранения, строительства, транспорта, поддержки СВО, безопасности в регионе и проблем в работе мобильной связи. В том числе, Моор прокомментировал возведение школы в Пятом Заречном микрорайоне, ремонт перехода в районе Монтажников, вторую объездную и размытые паводком дороги. Главные тезисы главы региона читайте в материале URA.RU.
