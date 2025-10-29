Тюменцы отправили губернатору Моору свыше 1,6 тысяч вопросов

Прямая линия губернатора Моора в 2025 году продлилась 1 час 56 минут Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюменской области специалисты центра управления регионом (ЦУР) приняли 1 682 обращения жителей на прямую линию губернатора Александра Моора, которая прошла 28 октября. Сообщения и звонки продолжали приходить после завершения эфира. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«1 682 вопроса принято на прямую линию губернатора. Прямая линия длилась около двух часов. За это время губернатор Александр Моор ответил на 35 вопросов», — рассказали в инфоцентре.