Бывший пиарщик тюменского стройблока возглавила департамент в Оренбургской области

Назначение в ГУС Кальченко получила в январе 2025 года, в связи с переходом бывшего пресс-секретаря управления в областной департамент ЖКХ. До этого она работала журналистом на тюменском телеканале. После она переехала в Оренбургскую область, где стала пресс-секретарем главы региона.