Бывший пиарщик тюменского стройблока возглавила департамент в Оренбургской области
Девушка ранее работала журналистом и пресс-секретарем ГУС ТО
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Бывший пресс-секретарь главного управления строительства Тюменской области, журналист Екатерина Кальченко стала директора департамента информационной политики Оренбургской области. Такая информация указана на сайте правительства Оренбуржья.
«Губернатор Евгений Солнцев подписал указ о кадровом назначении. Екатерина Кальченко назначена на должность директора департамента информационной политики Оренбургской области с 28 октября», — указано в сообщении пресс-службы.
Назначение в ГУС Кальченко получила в январе 2025 года, в связи с переходом бывшего пресс-секретаря управления в областной департамент ЖКХ. До этого она работала журналистом на тюменском телеканале. После она переехала в Оренбургскую область, где стала пресс-секретарем главы региона.
Ранее URA.RU писало о других назначениях. В октябре новым директором департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени стала Ирина Долгачева. Она руководила Червишевским поселением.
