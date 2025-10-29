Два миллиона поездок и тысячи блокировок: в Тюмени подвели итоги сезона электросамокатов

Средняя продолжительность одной поездки составляла 12 минут Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени сервис электросамокатов Whoosh завершил прокатный сезон, транспорт уже убирают с улиц города. В этом году жители совершили более двух миллионов поездок, аккаунты 3,9 тысяч подростков заблокировали — они не смогут кататься, пока им не исполнится 16 лет. Итогами сезона с URA.RU поделились в пресс-службе сервиса.

«В течение сезона было совершено более двух миллионов поездок. <...> Более 89% пользователей Whoosh в Тюмени не нарушают правила и не попадали в ДТП, у них высший балл. Сервис внимательно следит за соблюдением возрастных ограничений. 3,9 тысячи аккаунтов в этом сезоне было приостановлено благодаря верификации через банк ID из-за несоответствия возраста. Они не смогут арендовать самокат, пока им не исполнится 16 лет», — рассказали в Whoosh.

Средняя продолжительность одной поездки составляла 12 минут. Наиболее востребованными маршрутами стали улицы Республики, Профсоюзная, 50 лет Октября, а также Пермякова, Широтная, Ямская и Московский тракт.

