В Тюменской области план капремонта домов законтрактован на 85%

В 2026 году в регионе предусматривается ремонт не менее 750 конструктивных элементов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области на 85% законтрактован план капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ региона. В 2026 году в регионе предусматривается ремонт не менее 750 конструктивных элементов, а также разработка свыше 300 проектов.

«По 2026 году контрактация составляет порядка 85%. Часть из отторгованных лотов ещё на подписании. На некоторые конструктивы не было подано ни одной заявки. Лоты сейчас переформируем и снова объявим торги на поиск подрядчиков», — приводит пресс-служба департамента слова руководителя регионального фонда капитального ремонта МКД Константина Самосватова.