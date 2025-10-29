В Тюменской области план капремонта домов законтрактован на 85%
В 2026 году в регионе предусматривается ремонт не менее 750 конструктивных элементов
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Тюменской области на 85% законтрактован план капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ региона. В 2026 году в регионе предусматривается ремонт не менее 750 конструктивных элементов, а также разработка свыше 300 проектов.
«По 2026 году контрактация составляет порядка 85%. Часть из отторгованных лотов ещё на подписании. На некоторые конструктивы не было подано ни одной заявки. Лоты сейчас переформируем и снова объявим торги на поиск подрядчиков», — приводит пресс-служба департамента слова руководителя регионального фонда капитального ремонта МКД Константина Самосватова.
Ранее URA.RU писало, что собственники жилья в домах, где менее пяти квартир, больше не будут платить за капремонт. Людям вернут ранее собранные деньги. При этом в домах, где ремонт уже выполнен, возвратов не будет.
