Автомобили в России могут подорожать сразу на 17%

Цены на автомобили в 2018 году могут вырасти сразу на 17%. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков.
По словам Лысакова, в концернах увеличение стоимости машин объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утилизационного сбора и инфляцией, пишет «Национальная служба новостей». «Я боюсь, что 17% — это не совсем точная цифра, и играет в этом роль, прежде всего, соотношение валюты и рубля», — высказал свои опасения депутат.
Рост цен связан с правительственным законопроектом, который предполагает повысить утилизационные сборы на авто. При этом Лысаков признает, что сейчас деньги, собранные в качестве утилизационного сбора, не идут на создание утилизационной структуры, как это сделано во всем мире. «Отстроенной системы у нас не существует. Деньги просто уходят для общих целей. Это совершенно неправильно», — отмечает парламентарий.
Как ранее писало «URA.RU», в 2018 году рост утилизационного сбора на автомобили может составить 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович подчеркивал, что показатели роста утильсбора во многом зависят от динамики других платежей и состояния рынка. Автопроизводители уже начали менять прайсы на машины, попадающие на российский авторынок. В частности, «АвтоВАЗ» поднял цены на свою продукцию примерно на 2,5%.