{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 января 2018
Главные новости Москвы
14:17  14 января 2018 1

Автомобили в России могут подорожать сразу на 17%

Тест-драйв Mersedes Benz. Екатеринбург, mercedes-benz, класс люкс, автомобиль, роскошь
Утильсбор сильно подстегивает цены на машиныФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
все новости сюжета

Цены на автомобили в 2018 году могут вырасти сразу на 17%. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков.

По словам Лысакова, в концернах увеличение стоимости машин объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утилизационного сбора и инфляцией, пишет «Национальная служба новостей». «Я боюсь, что 17% — это не совсем точная цифра, и играет в этом роль, прежде всего, соотношение валюты и рубля», — высказал свои опасения депутат.

Рост цен связан с правительственным законопроектом, который предполагает повысить утилизационные сборы на авто. При этом Лысаков признает, что сейчас деньги, собранные в качестве утилизационного сбора, не идут на создание утилизационной структуры, как это сделано во всем мире. «Отстроенной системы у нас не существует. Деньги просто уходят для общих целей. Это совершенно неправильно», — отмечает парламентарий.

Как ранее писало «URA.RU», в 2018 году рост утилизационного сбора на автомобили может составить 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович подчеркивал, что показатели роста утильсбора во многом зависят от динамики других платежей и состояния рынка. Автопроизводители уже начали менять прайсы на машины, попадающие на российский авторынок. В частности, «АвтоВАЗ» поднял цены на свою продукцию примерно на 2,5%.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров