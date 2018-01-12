22:11 12 января 2018 1

Утилизационный сбор вырастет — автомобили подорожают Фото: depositphotos.com © URA.RU

Рост величины утилизационного сбора на автомобили в 2018 году может составить 15%, рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, в некоторых случаях этот показатель может быть еще выше. Соответственно, вырастут и цены на новые автомобили.

«По каким-то позициям будет нулевая индексация, то есть ее не будет. По каким-то будет 15%-ная, по каким-то — чуть выше: там, где более серьезно снижаются другие налоги», — цитируют Дворковича «Ведомости». Он отметил, что показатели роста утильсбора во многом зависят от динамики других платежей и состояния рынка.

Минпромторг уже внес в правительство проект постановления об индексации размера утилизационного сбора — она разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом также учитывается экологичность техники, объем производства и импорта.

Ранее «URA.RU» писало о том, что автоэксперты рекомендуют россиянам поторопиться с приобретением автомобиля — первый скачок цен может произойти уже в конце января. Причиной станет именно увеличение утильсбора и новые акцизы. Автопроизводители уже начали менять прайсы на машины, попадающие на российский авторынок. В частности, «АвтоВАЗ» уже поднял поднял цены на свою продукцию машины примерно на 2,5%, сообщает агенство Nation News.