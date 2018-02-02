14:08 02 февраля 2018 1

Автопутешественники не смогли вернуться своим ходом. Их подвез ледокол Фото: Антон Панов

Автопутешественники, замахнувшиеся на новый рекорд Гиннесса, не смогли своим ходом вернуться с самой крайней обитаемой точки России, поселка Диксон, и «поймали» атомный ледокол. «Таймыр» доставил две машины и пилотов в точку старта экспедиции в Норильске. Путешественники готовы продолжить запланированный ранее маршрут по зимникам на Ямал и затем по дорогам общего пользования — на Москву.

Экспедиция стартовала 15 января. Два пикапа Hilux без специальной подготовки дошли своим ходом из Норильска до поселка Диксон за семь дней без происшествий. Целью автопробега было установление мирового рекорда в достижении самого северного континентального пункта в мире на машинах в базовой комплектации, рассказал руководитель экспедиции Богдан Булычев. Второй экипаж возглавляет житель Нового Уренгоя Александр Еликов. Ранее Александр вместе с ямальцем из Пурпе Андреем Меньшиковым установил мировой рекорд, достигнув на стоковых автомобилях мыса Челюскинцев.

1/6 Начало экспедиции подсветило Полярное сияние Фото: Антон Панов

Обратный путь с Диксона в Дудинку из-за погодных условий обернулся кошмаром для путешественников. Из-за оттепели, обильных осадков и шквалистого ветра экипажи на двух внедорожниках Toyota за трое суток смогли пройти только 280 км. Тонкий лед, а местами и открытая вода Енисейского залива не позволили закончить путь до Дудинки своим ходом.

Добравшись до полярной метеорологической станции «Сопкарга», путешественники три дня пережидали метели, пока не нашли решение. Начальник станции подсказал, что скоро рядом будет проходить атомный ледокол «Таймыр». Сутки ушли на переговоры с Росатомфлотом, пограничниками, организаторами автоэкспедиции «РГОЭкспо» и экипажем ледокола. 31 января две машины пошли по льду и снежным заносам к точке посадки. Шесть километров экипажи шли три часа. Переночевав в палатках, утром они встретили проходящий мимо атомоход.

1/7 Автопутешественников разбудил гудок атомохода Фото: Антон Панов

Автомобили и экипажи подняли на борт, и следующие два дня путешественники провели в комфортных условиях на борту «Таймыра». Сейчас путешественники в Дудинке готовятся ко второй части автопробега на Москву. Автомобилям предстоит 140-километровый пробег по зимнику до Ванкора. Затем из Красноярского края также по зимникам они доберутся до Коротчаева, микрорайона Нового Уренгоя. Дальше путь через Ямал и Югру путешественники пройдут по общедоступным дорогам.

Отметим, ранее еще один ямальский путешественник, Андрей Меньшиков, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и России, вынужден был прервать свое одиночное путешествие на Сахалин. Экстремалу также помешала погода. Оттепель и постоянные ветра не дали возможность пересечь пролив, и Андрей Меньшиков вернулся на Ямал. По словам путешественника, маршрут может быть продолжен, если в течение месяца погода устоится и переезд станет возможным. В крайнем случае будет перенесен на следующий сезон.