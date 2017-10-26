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Главные новости Ямала
06:10  26 октября 2017 0

Ямальцы, покорившие Мыс Челюскин, попали в «Книгу рекордов Гиннеса». ВИДЕО

За 48 дней путешественники преодолели 16 тысяч километровФОТО: life-like-travel.ru

Жители Ямала Андрей Меншиков и Александр Еликов вошли в «Книгу рекордов Гиннесса» благодаря своему путешествию на легковом автомобиле до самой северной материковой точки Евразии — мыса Челюскин.

Интересно, что путешественники не стали модернизировать легковушку перед выездом в суровые широты. Единственной фишкой машины стал дополнительный бак для топлива, поскольку на всем протяжении маршрута заправиться практически негде. Единственным населенным пунктом, в котором нашелся бензин, стал поселок Хатанга.

Экспедиция длилась 48 дней. За время поездки ямальцы преодолели 16 тысяч километров, пересекли шесть часовых поясов и прошли вдоль всего моря Лаптевых. Как сообщает «Север Пресс», достижение официально вписано не только в «Книгу рекордов России», но и «Книгу рекордов Гиннесса».

На будущее Меншиков запланировал не менее грандиозный поход, который собирается преодолеть в одиночку. Путешественник отправиться по территории Ямала и Югры, позже транзитом через Свердловскую и Челябинскую области, вдоль южной границы России с Казахстаном, Монголией, Китаем, доедет до Дальнего Востока. После этого он планирует перебраться по льду через Татарский пролив и выйти на Сахалин, а затем вернуться на материк, пройти Якутию с юга на север и вдоль берега Северного Ледовитого океана и финишировать в родном поселке Пурпе.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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