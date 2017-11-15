18:32 15 ноября 2017 0

Андрей Меньшиков советует всем встать с дивана и поехать изучать страну Фото: Владислав Власов.

Обладатель рекорда Гиннеса Андрей Меньшиков доехал до Иркутска. Дальше Улан-Удэ, Монголия, Чита и Сахалин. Стартовав 21 октября из Пурпе, путешественник в одиночку на неподготовленном, заводском внедорожнике LADA 4×4 (обычно называемом «Нива») уже проехал почти семь тысяч километров.

Начальник службы контрольно-измерительных приборов и автоматики Пуровского филиала «Ямалкоммунэнерго» проложил свой маршрут по дорогам федерального значения через Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и далее вдоль южной границы России с Казахстаном, Монголией, Китаем и до Дальнего Востока. Оттуда путешественник планирует переход по льду через Татарский пролив на остров Сахалин. Затем вернуться на материк, пройти Якутию с юга на север по реке Лене и вдоль берега Ледовитого океана выйти на Ямал, замкнув кольцо своего отчаянного маршрута в родном Пурпе.

Путешествует Андрей Меньшиков один, налегке. Ночует в палатке. В крупных городах ему организовывают встречи коллеги из Русского географического общества. Журналисты берут интервью. Так недавно на одном из Екатеринбургских порталов было опубликовано большое интервью. На днях в Красноярске с ямальским путешественником встретился известный местный тележурналист Владислав Власов.

Обычная «Нива» несет путешественника по просторам страны Фото: Владислав Власов.

В беседе с журналистом Андрей Меньшиков рассказал о своем выборе отечественного внедорожника для такого сложного маршрута и причинам, заставляющим его отправляться в путешествия по России: «Я хочу показать, что любой житель страны может начать путешествовать. Это несложно и доступно. Может, не сразу и не так далеко, но постепенно увеличить свой видимый мир. Я еду на небольшой, простой, дешевой машине, которая „без наворотов“, прямо с завода. Если нет у вас машины — наденьте кроссовки и путешествуйте пешком. Но только на диване не сидите, потому что так можно всю жизнь пропустить мимо. Открывайте Россию заново — для себя, это очень захватывает. У нас же просто прекрасная страна!».

Бывший глава Российского центра освоения Арктики, а ныне депутат ГД РФ от ЯНАО, Владимир Пушкарев в разговоре с «URA.RU» поддержал ямальского путешественника: «Считаю что это хороший пример, и отличный способ увидеть нашу землю своими глазами». Известный в прошлом альпинист Пушкарев, оставивший свой след на всех абсолютных вершинах мира продолжил: «Россия как оазис нехоженых троп и дорог, много неисследованного, мы мало ещё понимаем возможности и уникальность наших мест. Мы привыкли воспринимать наш Север вдоль дорог и то, что за городом. Но отправившись в дальний путь, ты становишься настоящим экстремалом, на протяжении тысячи километров нет цивилизации, нетронутые временем уникальные интересные места».

«URA.RU» писали о предыдущем достижении автопутешественника, когда вместе с напарником Александром Еликовым, на заводском отечественном внедорожнике они доехали до самой северной материковой части Евразии — мыса Челюскин.