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06 декабря 2017
05 декабря 2017
04 декабря 2017
17:39  06 декабря 2017 0

Ямальский путешественник застрял в Забайкалье. Ремонтирует технику и прославляет Будду

Меньшиков отправился один на Сахалин и обратно по берегу Северного Ледовитого океанаФото: Андрей Меньшиков

Житель поселка Пурпе (ЯНАО) Андрей Меньшиков, в одиночку отправившийся в автопробег на Сахалин, застрял в Забайкальской степи.

Заводской автомобиль LADA 4×4, на котором он передвигается, требует профилактического ремонта. Андрей Меньшиков намерен сделать остановку в Чите и на базе дилерского центра LADA провести профилактические работы своему единственному напарнику — легендарному волжскому внедорожнику. А пока член Русского географического общества посещает дацаны в центре северного буддизма в национальном парке Алханай, вблизи границ с Монголией и Китаем.

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Ночевка на берегу озера Байкал Андрей Меньшиков

Напомним, что начальник службы контрольно-измерительных приборов и автоматики Пуровского филиала «Ямалкоммунэнерго» Андрей Меньшиков 21 октября отправился в одиночное путешествие на Дальний Восток. Ямальский экстремал проложил свой маршрут по дорогам федерального значения через Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и далее вдоль южной границы России с Казахстаном, Монголией, Китаем и до Дальнего Востока. Оттуда путешественник планирует переход по льду через Татарский пролив на остров Сахалин. Затем запланировано возвращение на материк, пробег через Якутию с юга на север по реке Лена и возвращение вдоль берега Ледовитого океана на Ямал.

Президент Российского центра освоения Арктики, депутат Госдумы РФ от ЯНАО Владимир Пушкарев напутствовал ямальского путешественника словами: «Считаю что это хороший пример, и отличный способ увидеть нашу землю своими глазами… …Мы привыкли воспринимать наш Север вдоль дорог и то, что за городом. Но отправившись в дальний путь, ты становишься настоящим экстремалом, на протяжении тысячи километров нет цивилизации, нетронутые временем уникальные интересные места».

Предыдущее достижение Андрея Меньшикова, когда вместе с напарником Александром Еликовым они доехали до самой северной материковой части Евразии — мыса Челюскин, попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Сергей Мороз
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