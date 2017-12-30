Зимние автопробеги в Арктику становятся все более популярными у экстремальных путешественников. Известный путешественник из Нового Уренгоя Александр Еликов проложил новый маршрут из Норильска до острова Диксон и дальше по льдам Карского моря и побережья Северных морей до Москвы. Кроме того, внедорожный клуб «Югра 4×4» начал подготовку к экспедиции до самой северной оконечности полуострова Ямал.
Первая экспедиция в составе пяти экстремалов под руководством опытного путешественника Богдана Булычева стартует 15 января из Норильска. Внедорожники Toyota без особой подготовки пойдут курсом на север до острова Диксон. Затем по льдам Карского моря, где по побережью автомобили пойдут на запад, пока не доберутся до Москвы. Общая протяженность маршрута предположительно составит 10 000 километров. Следить за прохождением маршрута и восхищаться арктическими видами можно в онлайн дневнике Александра Еликова.
Там же опубликованы отчеты о предыдущих выездах, например, на мыс Челюскин. Туда Александр Еликов отправлялся из Пурпе вместе с еще одним ямальцем Андреем Меньшиковым, который сейчас путешествует на автомобиле LADA 4×4 на Сахалин. Напомним, автопробег до самой северной материковой части Евразии — мыса Челюскин попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Также внедорожный клуб из ХМАО «Югра 4×4» начал готовится к своей первой экспедиции в Арктику. Любители экстремального бездорожья собираются проехать сквозь Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа до самой северной части полуострова Ямал. Они намерены добраться до морской гидрометеорологической станции имени М. В. Попова на острове Белый, если позволит ледовая обстановка. Старт экспедиции назначен на 22 февраля. Автопутешественники рассчитывают вернуться в Ханты-Мансийск к началу марта. Более четырех тысяч километров четверо экстремалов собираются пройти на подготовленных Toyota Land Cruiser 70-й серии.
Ранее президент Российского центра освоения Арктики, депутат Госдумы РФ от ЯНАО Владимир Пушкарев в беседе с «URA.RU» поддержал арктических путешественников: «Мы привыкли воспринимать наш Север только вдоль дорог и то, что можно увидеть за городом. Но, отправившись в дальний путь, где на протяжении тысячи километров нет цивилизации и можно увидеть нетронутые временем уникальные интересные места, ты становишься настоящим экстремалом».