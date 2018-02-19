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Главные новости Курганской области
19:41  19 февраля 2018 0

Курганец не стал ждать «до зарплаты» и ограбил пункт микрозаймов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Разбойник обогатился на 10 тысяч рублейФото: Nickolas Titkov/Flickr

В Кургане неизвестный ограбил точку компании «До зарплаты», которая занимается выдачей микрокредитов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 18 февраля, около 11:30, на улице Коли Мяготина, в районе «Детского мира». Грабитель вошел в помещение и открыто похитил деньги из кассы, после чего скрылся. Добычей преступника стали 10 тысяч рублей.

Действия мужчины подпадают под часть первую статьи 162 УК РФ «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сейчас мужчину разыскивают, добавили в силовых органах.

Вера Чернышева
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