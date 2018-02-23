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23 февраля 2018
22 февраля 2018
08:07  23 февраля 2018 0

В США скончался президент Русского дворянского собрания

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, статуя свободы
Владимир Голицын страдал от онкологииФото: depositphotos.com © URA.RU

В США на 77-м году жизни скончался президент Русского дворянского собрания в Америке Владимир Голицын. Об этом сообщает приход Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

Голицын умер в четверг, 22 февраля, в госпитале Пенсильвании. У него был рак, последние полгода Голицын лечился, но безуспешно, пишет РТ.

Церемония прощания с Владимиром Голицыным состоится 26 февраля. Желающие смогут проститься с ним в Знаменском синодальном соборе. Президента Русского дворянского собрания в Америке похоронят на Ново-Дивеевском кладбище в Нью-Йорке.

Родители Голицына после Октябрьской революции бежали в Югославию. Владимир Кириллович Голицын родился в Белграде в 1942 году. По информации Википедии, князь Голицын был известен как активный деятель русской эмиграции, староста Синодального Собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке в юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей. В 2007 году стал одним из руководителей попечительства о нуждах Русской Православной Церкви.

Екатерина Бойбородина
© Служба новостей «URA.RU»
Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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