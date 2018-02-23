13:16 23 февраля 2018 9

Духовка была разогрета до 370 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Красноярске следователи проверяют информацию о жестоком отношении к животным. Речь идет о подростках, которые якобы засунули кошку в разогретую духовку для развлечения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

Видео было опубликовано в соцсетях. На нем видно, как подростки в разгар вечеринки запихивают в разогретую духовку кошку, пишет Life.ru. Молодые люди заявляют, что духовой шкаф раскален до 370 градусов.

Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За жестокое обращение с животными компании подростков может грозить штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.