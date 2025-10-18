Екатеринбурженка погибла в собственной квартире из-за короткого замыкания
В квартире не было пожарного извещателя
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге в одной из квартир на улице Фрунзе произошел пожар. При тушении было обнаружено тело женщины. Подробности трагедии рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В Екатеринбурге по улице Фрунзе горели личные вещи в квартире на 3-м этаже многоквартирного дома на площади 12 квадратов. В ходе тушения была обнаружена хозяйка квартиры без признаков жизни», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что причиной пожара стало короткое замыкание нагревательного прибора. Возгорание удалось потушить за 47 минут. В тушении участвовали 12 спасателей и четыре единицы техники.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!