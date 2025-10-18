Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Екатеринбурженка погибла в собственной квартире из-за короткого замыкания

18 октября 2025 в 10:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В квартире не было пожарного извещателя

В квартире не было пожарного извещателя

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в одной из квартир на улице Фрунзе произошел пожар. При тушении было обнаружено тело женщины. Подробности трагедии рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В Екатеринбурге по улице Фрунзе горели личные вещи в квартире на 3-м этаже многоквартирного дома на площади 12 квадратов. В ходе тушения была обнаружена хозяйка квартиры без признаков жизни», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что причиной пожара стало короткое замыкание нагревательного прибора. Возгорание удалось потушить за 47 минут. В тушении участвовали 12 спасателей и четыре единицы техники.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал