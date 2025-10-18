Екатеринбурженка погибла в собственной квартире из-за короткого замыкания

В квартире не было пожарного извещателя Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в одной из квартир на улице Фрунзе произошел пожар. При тушении было обнаружено тело женщины. Подробности трагедии рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В Екатеринбурге по улице Фрунзе горели личные вещи в квартире на 3-м этаже многоквартирного дома на площади 12 квадратов. В ходе тушения была обнаружена хозяйка квартиры без признаков жизни», — сообщили в telegram-канале ведомства.