В Стерлитамаке во время взрыва на предприятии погибли люди
18 октября 2025 в 10:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате взрыва, произошедшего на предприятии "Авангард" в городе Стерлитамак Республики Башкортостан, погибли три человека. Данную информацию предоставил премьер-министр региона Андрей Назаров. Кроме того, девять человек получили ранения, пятеро из них продолжают находиться на лечении в медицинских учреждениях.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал