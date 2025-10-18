С Курильского озера вертолетом эвакуировали туристку с травмой позвоночника

Вертолет ТЦМК доставил в Петропавловск-Камчатский туристку с травмой позвоночника (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Туристка, получившая серьезную травму позвоночника на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике посде падения с высоты, была успешно транспортирована медицинским вертолетом территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) в Петропавловск-Камчатский. Пострадавшей девушке оказана медицинская помощь, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Камчатского края Сергей Лебедев

«Вертолет ТЦМК доставил пострадавшую на Курильском озере девушку в ПКГО. Ее повезли в медицинское учреждение. Спасатели КГКУ „ЦОД“ вернулись в расположение», — проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что состояние пострадавшей стабильное, угрозы для ее жизни нет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ранее отмечалось, что девушка находилась в группе туристов, зарегистрировавшихся неофициально. Во время инцидента утром 18 октября туристы приняли попытку самостоятельной эвакуации, используя личный автомобиль, однако состояние пострадавшей быстро ухудшилось — она неоднократно теряла сознание.