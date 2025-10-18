Три человека погибли на заводе в Стерлитамаке, поисковые работы завершены

Девять человек пострадали при взрыве в Стерлитамаке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В результате взрыва, произошедшего на промышленном объекте «Авангард» в городе Стерлитамак Республики Башкортостан, погибли три человека. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

«Все [люди из-под завалов] извлечены. Трое погибших», — сказал Назаров. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, известно о девяти пострадавших. Пятеро из них в настоящий момент остаются в медицинских учреждениях. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкортостану, поисково-спасательная операция на территории предприятия завершена. Представитель ведомства добавил, что работы по разбору завалов продолжаются.

На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого один из производственных цехов был значительно разрушен — обрушились два этажа здания. Как отмечали специалисты, вероятной причиной инцидента стало образование взрывоопасных паров в технологической установке, вызванное нарушением допустимых пропорций компонентов смеси.