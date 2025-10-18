Три человека погибли на заводе в Стерлитамаке, поисковые работы завершены
Девять человек пострадали при взрыве в Стерлитамаке
В результате взрыва, произошедшего на промышленном объекте «Авангард» в городе Стерлитамак Республики Башкортостан, погибли три человека. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.
«Все [люди из-под завалов] извлечены. Трое погибших», — сказал Назаров. Его слова передает ТАСС.
Кроме того, известно о девяти пострадавших. Пятеро из них в настоящий момент остаются в медицинских учреждениях. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкортостану, поисково-спасательная операция на территории предприятия завершена. Представитель ведомства добавил, что работы по разбору завалов продолжаются.
На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого один из производственных цехов был значительно разрушен — обрушились два этажа здания. Как отмечали специалисты, вероятной причиной инцидента стало образование взрывоопасных паров в технологической установке, вызванное нарушением допустимых пропорций компонентов смеси.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявлял ранее, что трое из пострадавших госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Состояние одной из женщин врачи оценивали как тяжелое. Еще у двух пациентов состояние средней тяжести, передает RT. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
