Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

В России в три раза подскочил спрос на южнокорейскую помаду

Россия закупила в Южной Корее 24,5 тонны помады на 2 млн долларов
18 октября 2025 в 10:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За месяц спрос на корейские средства для макияжа губ со стороны РФ подскочил в 1,4 раза

За месяц спрос на корейские средства для макияжа губ со стороны РФ подскочил в 1,4 раза

Фото: Pixabay.com

По итогам сентября 2025 года объем импорта помад и блесков для губ из Южной Кореи в Россию достиг рекордных два миллионов долларов. Такие данные приводятся в анализе на основании информации корейской таможни.

«За месяц спрос на корейские средства для макияжа губ со стороны российских компаний подскочил в 1,4 раза, а за год — и вовсе втрое. Это уже второй месяц подряд, когда обновляется рекорд российских закупок — в августе он составил 1,4 миллиона долларов», — говорится в анализе РИА Новости.

Рост наблюдается не только в стоимостном выражении, но и в физических объемах поставок — в сентябре в Россию было ввезено 24,5 тонны косметики против 18,4 тонны месяцем ранее и 8,7 тонны за аналогичный период 2024 года. В рейтинге крупнейших импортеров южнокорейских помад и блесков Россия заняла седьмое место. Лидируют США (17,2 млн долларов), Япония (11,9 млн), Вьетнам (3,2 млн), Бельгия и Китай (по 2,4 млн), а также Канада (2,1 млн).

Продолжение после рекламы

Всего за первые девять месяцев текущего года объем поставок южнокорейских средств для макияжа губ на российский рынок достиг 10 млн долларов. Это в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года поставки южнокорейской косметики в Россию выросли в 1,4 раза по сравнению с тем же месяцем 2024 года и достигли 28,9 млн долларов. В данных Статистической службы Республики Корея говорится, что речь идет как о средствах по уходу за кожей, так и о декоративной косметике. Весной текущего года объемы импорта превысили февральские показатели на 20%, что стало максимальным значением с ноября прошлого года.

Наибольшим спросом среди российских потребителей пользуются уходовые продукты, объем закупок которых составил 27,3 млн долларов. Импорт остальных категорий косметики осуществляется в меньших объемах. По данным аналитиков, доходы Южной Кореи от экспорта средств для макияжа глаз составили 734 тысячи долларов, продажи губных помад принесли 701 тысячу, а пудр — 100 тысяч. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал