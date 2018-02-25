Вода вернется в квартиры курганцев после устранения аварии (фото архивное)
Из-за коммунальной аварии в Кургане жилые дома остались без воды, а проезжая часть проспекта Голикова в сторону Машиностроителей оказалась затоплена. Чтобы объехать возникшую водную преграду, автомобилистам приходится выезжать на полосу встречного движения.
В пресс-службе «Водного союза» сообщили, что вода вернется в квартиры курганцев после устранения аварии. Когда именно это произойдет — не уточняется. Без воды остались жители 11 домов, а на теплопунктах 100, 103, 105 снижено давление.