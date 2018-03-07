16:22 07 марта 2018 7

Вертолет Ми-8 разбился у границы с Грузией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Чеченской республике у границы с Грузией потерпел крушение российский вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибло от пяти до восьми человек.

Вероятно, воздушное судно принадлежало пограничной службе, передает «Федеральное агентство новостей». Вертолет пока не нашли, специалисты работают в зоне крушения. Информация о погибших уточняется. По данным Nation News, на борту находилось девять человек.

Как ранее сообщало «URA.RU», другой российский вертолет Ми-24 в январе потерпел крушение в Сирии. Причиной катастрофы, в которой погибли двое пилотов, назвали техническую неисправность.