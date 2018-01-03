15:03 03 января 2018 0

Судно совершило жесткую посадку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сирии разбился российский вертолет МИ-24, который летел на аэродром Хама. Оба пилота погибли.

Инцидент произошел еще 31 декабря, однако о нем стало известно только сейчас, передает RT. Судно совершило жесткую посадку в 15 км от аэродрома назначения. Пилоты погибли, борттехник получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой. На аэродроме ему оказали медицинскую помощь, отмечает телеканал 360.

Известно, что вертолет не обстреливали, причиной падения называют техническую неисправность.

Как писало «URA.RU», ранее в Сирии нашли массовые захоронения жертв запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».