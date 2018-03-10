Минфин США пообещал продолжить давление на Россию новыми санкциями

03:58 10 марта 2018 4

Новые санкции США могут ввести уже в ближайшее время Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство финансов США заявило о намерении продолжить политику давления на Россию при помощи санкций. Такую позицию во время выступления в Атлантическом совете озвучила замглавы ведомства Сигал Манделкер.

По ее словам, это решение основывается на текущей ситуации на Украине, на статусе Крыма и вмешательстве России в выборы американского президента. При этом Манделкер напомнила, что в опубликованный министерством «кремлевский доклад» попали политики и олигархи, и этот список будет использован при разработке будущих санкций.

Во вторник, 6 марта, как напоминает RT, глава Минфина США Стивен Мнучин анонсировал новые ограничения, которые будут введены в отношении России в ближайшие несколько недель. Американский лидер Дональд Трамп такое решение поддержал.