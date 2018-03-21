За президентскими выборами в режиме онлайн следили более 70 миллионов человек

За трансляцией онлайн-марафона «Ночь выборов — 2018» через сайт следило 15 миллионов человек. Общая аудитория с учетом социальных сетей превысила 70 миллионов зрителей.
Трансляция была организована из московского концертного зала «Известия HALL» параллельно с президентскими выборами в России. Собравшиеся в зале политики, политологи, журналисты, блогеры, а также артисты и музыканты обсуждают в студии ход всероссийского голосования.
«Мероприятие посетили 1200 гостей, в том числе 177 журналистов из российских и зарубежных СМИ, все время в режиме нон-стоп работали десятки standup-позиций всех федеральных, региональных, а также ряда зарубежных телеканалов», — сообщили организаторы онлайн-марафона.
В частности, среди гостей были кандидаты на пост президента РФ Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский. В рамках «Ночи выборов — 2018» прошли пресс-конференции с наблюдателями из стран СНГ и дальнего зарубежья, представителями ВЦИОМ и Общественной палаты.
Организаторами «Ночи выборов — 2018» выступили «Национальный общественный мониторинг», Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультаций, Российская ассоциация по связям с общественностью.