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21 марта 2018
Главные новости Москвы
13:59  21 марта 2018 1

За президентскими выборами в режиме онлайн следили более 70 миллионов человек

ВЦИК. Москва, видеонаблюдение, мониторы, вцик, центризбирком, центральная избирательная комиссия, трансляции, вебкамеры, наблюдение, камеры на уик
Выборы вызвали интерес у интернет-пользователейФото: Владимир Андреев © URA.RU

За трансляцией онлайн-марафона «Ночь выборов — 2018» через сайт следило 15 миллионов человек. Общая аудитория с учетом социальных сетей превысила 70 миллионов зрителей.

Трансляция была организована из московского концертного зала «Известия HALL» параллельно с президентскими выборами в России. Собравшиеся в зале политики, политологи, журналисты, блогеры, а также артисты и музыканты обсуждают в студии ход всероссийского голосования.

«Мероприятие посетили 1200 гостей, в том числе 177 журналистов из российских и зарубежных СМИ, все время в режиме нон-стоп работали десятки standup-позиций всех федеральных, региональных, а также ряда зарубежных телеканалов», — сообщили организаторы онлайн-марафона.

В частности, среди гостей были кандидаты на пост президента РФ Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский. В рамках «Ночи выборов — 2018» прошли пресс-конференции с наблюдателями из стран СНГ и дальнего зарубежья, представителями ВЦИОМ и Общественной палаты.

Организаторами «Ночи выборов — 2018» выступили «Национальный общественный мониторинг», Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультаций, Российская ассоциация по связям с общественностью.

Александр Пономарев
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