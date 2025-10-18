Российская авиабомба уничтожила подполковника ВСУ
18 октября 2025 в 19:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российская фгуасная авиабомба точным попаданием уничтожила подполковника ВСУ Андрея Боркова. Об успехе российских войск сообщил военкор Евгений Поддубный. Как уточняет корреспондент, Борков командовал войсками связи и кибербезопасности ВСУ.
