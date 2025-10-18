Минпромторг разъяснил, кого на самом деле коснется отсрочка утильсбора
Проработка отсрочки прорабатывается, заявили в ведомстве
Информация о переносе сроков введения новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобили до 12 сентября — неправдива. Об этом заявили в Минпромторге.
«Информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит ТАСС.
Также отмечается, что возможность отсрочки вступления в силу прорабатывается по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. Помимо этого в сообщении указано, что изменения не затронут импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы.
Ранее обсуждались варианты отсрочки новых правил расчета утильсбора для отдельных категорий граждан, в частности для тех, кто приобрел автомобили за рубежом до 12 сентября 2025 года и успеет оформить документы до 1 декабря. Также рассматривались предложения о переносе изменения ставок на январь или временной приостановке проекта. Новые ставки утильсбора для физических лиц могут существенно вырасти по сравнению с действующими.
