Минпромторг разъяснил, кого на самом деле коснется отсрочка утильсбора

Проработка отсрочки прорабатывается, заявили в ведомстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информация о переносе сроков введения новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобили до 12 сентября — неправдива. Об этом заявили в Минпромторге.

«Информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит ТАСС.

Также отмечается, что возможность отсрочки вступления в силу прорабатывается по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. Помимо этого в сообщении указано, что изменения не затронут импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы.

Продолжение после рекламы