В детсадах Екатеринбурга нашли воспитателей-уголовников

В Екатеринбурге прошли масштабные проверки дошкольных учреждений. Выяснилось, что в детских садах работают воспитали, имеющие судимости, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Серьезные нарушения были обнаружены в ряде дошкольных учреждений. Так, прокуроры узнали, что в Октябрьском районе, в детсаду № 555, работает ранее дважды судимый за побои и растрату сотрудник. После проверки его срочно уволили. Нянечка в детском саду № 544 оказалась судима за поддельные документы. Аналогичные нарушения выявили в восьми образовательных учреждениях Чкаловского района города. Кроме того, в нескольких детсадах обнаружились воспитатели и нянечки с без педагогического образования и с поддельными санкнижками.
По итогам проверки прокуроры направили в суд 17 исков, возбудили девять дел об административных правонарушениях, а также внесли 44 представления. Администрацию Екатеринбурга потребовали принять меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшем. «Поводом для ревизии городских детсадов стали участившиеся случаи жестокого обращения воспитателей с детьми», — пояснил агентству пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.
Как писало «URA.RU», ранее в детском саду № 473 Екатеринбурга воспитательница Елена С. организовала «концлагерь». Она издевалась над детьми: била их, приучала к собачьим командам. Этим заинтересовались следователи СКР по Свердловской области. Другой вопиющий случай произошел в пермском детсаду. Потерявшего варежку ребенка в наказание за растерянность воспитательница держала на улице, не впуская в теплое помещение. Мальчик отморозил пальцы.