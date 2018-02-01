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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:46  01 февраля 2018 6

Следователи занялись уральским детсадом, где воспитательница организовала «концлагерь»

Клипарт, детское насилие
Дети пострадали от рук воспитательницы-садисткиФото: depositphotos.com © URA.RU

Следственное управление СКР по Свердловской области подробно изучит информацию о систематических издевательствах над детьми в детском саду № 473 Екатеринбурга. Следователи намерены опросить сотрудников учреждения, а также родителей, чьи дети пострадали от действий неадекватной воспитательницы.

«Поступила информация о том, что в одном из детских садов воспитательница применяет в отношении малолетних детей недозволенные методы воспитания, сопряжённые с применением физического и психологического насилия. По поступившей информации организовано проведение доследственной проверки», — пояснили «URA.RU» в ведомстве.

По информации «URA.RU», о том, что воспитательница Елена С. издевается над детьми, родителям стало известно еще в ноябре 2017 года. Тогда же они обратились в правоохранительные органы. Проводилась проверка в отделе полиции №6 и в прокуратуре, однако тогда СКР не проявил интереса к этой истории. По итогам прокурорской поверки выяснилось, что Елена С. не имела права работать воспитательницей. Заведующая детсадом Лариса Миншатова сообщила проверяющим органам, что женщина переведена в кастелянши и больше не имеет контакта с детьми. Однако она обманула проверяющие органы: позже на сайте садика появилась фотография с мероприятия, на которой Елена С. вновь снята с детьми. Известно, что заведующей уже объявлен выговор, а в ближайшее время она будет уволена.

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало об издевательствах над детьми в детском саду. По словам родителей пострадавших дошколят, одна из воспитательниц фактически превратила учреждение в концлагерь — она систематически избивала и оскорбляла детей. Позже выяснилось, что у сотрудницы отсутствует не только профильное, но и среднее профессиональное образование. В данный момент она отстранена от работы, однако для ее увольнения пока нет юридических оснований.

Александр Лукманов
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