19:47 31 января 2018 6

Родители обвиняют воспитателя в тюремных порядках Фото: Pixabay

В Екатеринбурге проводится проверка в детском саду, где, по словам родителей, одна из воспитательниц, Елена С., устроила для детей «режим концлагеря с тюремными порядками». Дети рассказывают, что воспитательница их била, душила, приучала к собачьим командам «к ноге» и «сидеть». Психологи считают, что это правда, так как такое дети не могли придумать.

Скандал разразился после обращения группы родителей в прокуратуру, к уполномоченному по правам ребенка и в Уральский родительский комитет, сообщает издание 66.ru. Поводом для обращения стало странное поведение детей, которые ходили в группу воспитательницы Елены С. Поначалу дети боялись говорить, но постепенно они рассказали родителям страшные вещи.

«Сын долго отказывался говорить, лишь повторял, что воспитатель „злая, больно кормит и бьет“. В конце концов рассказал, что она била ложкой по губам и зубам, когда челюсть приоткрывалась, насильно засовывала туда пищу. Если у ребенка начиналась рвота, она заставляла съедать все, что ребенок срыгнул. Во время „тихого часа“ детям строго запрещалось ходить в туалет, за непослушание ребенка наказывали „одиночным заключением“ в закрытой спальне. Если ребенок шалил, она придушивала его, била и щипала. Если же ребенок описался, воспитательница тыкала его в лужу лицом», — цитирует агентство 66.ru Наталью Антропову, чей сын ходил в группу этой воспитательницы.

По словам Натальи, воспитательница била сына ложкой по половым органам, по пальчикам на ногах, по коленям. Она говорит, что постоянно видела у него синяки, но поначалу списывала это на активные игры. «Однажды сын встал на колени и просил не вести его в детсад», — добавила Наталья.

Мама другого воспитанника этой группы, Полина Косова, рассказала, что ребенок стал плохо спать, жаловался, что воспитатель «больно кормит», видела у него разбитые губы, но думала, что это обычное падение: «Моего сына во время обеда она схватила за горло и сказала: «Ешь, а то задушу». Другие воспитатели рассказали мне про ее юмор. Она приучала детей к командам «ко мне», «к ноге» и «сидеть». Несколько раз шутила с собачниками, проходящими мимо детской площадки: «О, собачки, мяса, наверно, хотят, а вот у меня сколько мяса тут бегает». Она заставляла детей есть рвоту, а потом хвасталась, что в ее группе дети всеядны. Ее коллеги все это видели, но почему-то не вмешивались.

Воспитательницу отстранили от работы с детьми Фото: 66.ru

Подобные же вещи рассказывают и другие родители. Психологи, которым они показали детей, считают, что малыши такое придумать не могли. Выяснилось, что у Елены С. нет не то что специального педагогического образования, у нее нет даже среднего образования. Она работала в детсаду нянечкой, и на должность воспитателя ее перевела заведующая Лариса Миншатова. И Елена С. установила в своей группе «железную дисциплину и порядок».

«Когда я пришла работать в данный детский сад полтора года назад, то столкнулась с проблемой того, что все было в ужасном состоянии, блохи до второго этажа скакали, штат воспитателей был до конца не укомплектован. Вот я и опомниться не успела, как перевела ее. А сейчас мне уже все равно! Пусть ее хоть на детектор лжи сажают, главное — правду узнать!» — цитирует Ларису Миншатову 66.ru.

Елена С. временно отстранена от работы с детьми, но не уволена, так как юридических оснований для этого нет. Сейчас же материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга.