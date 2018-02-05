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Главные новости Пермского края
21:45  05 февраля 2018 0

«Вскакивает по ночам и кричит». Пермяк рассказал о состоянии сына, отморозившего пальцы по вине воспитателя

Клипарт. Зима. Ханты-Мансийск., снег, холод, зима, варежки
Ребенок потерял варежку на прогулке в детском саду и обморозил рукуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Отец ребенка, отморозившего пальцы руки из-за действий воспитателя детского сада, рассказал, как сейчас чувствует себя мальчик. По его словам, произошедшее все еще дает о себе знать.

«Хирург сказал, что рука заживает, и предупредил, чтобы мы сильно не пугались — скоро омертвевшие ткани будут понемногу отпадать. К счастью, обморожение не перешло во вторую степень — организм справился», — цитирует мужчину «КП Пермь». Он также рассказал, что ребенок до сих пор вскакивает по ночам и кричит.

Воспитательницу, в группе которой малыш потерял варежку и обморозил руку во время прогулки, уже отстранили от работы. Сейчас следователи проводят проверку по факту этого происшествия.

Отец ребенка встретился с представителями городского департамента образования, и там ему предложили перевести мальчика в другой детский сад ближе к дому. «Тот садик, куда мы Степу возили, уж больно далеко — за 25 километров приходилось возить, так что, думаю, после того, как нас выпишут с больничного, пойдем уже в новый садик», — рассказал он.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в детском саду №94 в Закамске ребенок во время прогулки потерял варежку, после чего заплакал и обратился к воспитательнице. Однако женщина сказала ему замолчать и не стала отводить обратно в садик. Позднее она извинилась перед родителями по телефону и сказала, что закричала на ребенка, чтобы «он других детей не распугал».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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