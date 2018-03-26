Челябинский суд оставил на свободе мать четырех детей, убившую своего пятого ребенка

Жительница Снежинска Челябинской области признана виновной в убийстве новорожденного в новогодние праздники. При выборе наказания суд учел ее активную гражданскую позицию и наличие детей.
«Установлено, что в дневное время, 14 января 2018 года, в квартире одного из домов города Снежинска было обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками удушения. Мать ребенка пояснила, что у нее произошли домашние роды, после чего она задушила младенца, так как не желала рождения ребенка», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
При вынесении приговора суд учел наличие у обвиняемой четырех несовершеннолетних детей, явку с повинной, сотрудничество со следствием, а также занятость общественно полезным трудом. В связи с этим ей определено наказание, не связанное с заключением под стражу — три года ограничения свободы.