Суд отпустил домой челябинского следователя, обвиненного во взяточничестве

Обвиненный в покушении на вымогательство взятки экс-следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Челябинской области Александр Козлов отпущен из СИЗО под домашний арест. Спустя год расследования суд посчитал, что больше он ничем навредить не сможет.
«Ранее обвиняемый не судим, дело уже поступило в суд, поэтому на расследование он повлиять не может. В связи с этим суд счел возможным изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО на домашний арест», — пояснила решение суда о замене меры пресечения пресс-секретарь Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова.
Козлов был арестован в июле 2017 года. По версии следствия, он пытался получить взятку с бывшего директора челябинского филиала «Ростелекома» Василия Прокопенко, также обвинявшегося в коррупции. Взамен Козлов предлагал Прокопенко переквалифицировать дело с тем, чтобы в дальнейшем закрыть его. Деньги должны были быть переданы через адвокатов, но их задержали сотрудники ФСБ, узнав о возникшем сговоре.
После задержания бывший следователь отрицал свою вину. По словам его адвоката, деньги предназначались не самому Козлову, а неким сотрудникам ФСБ.