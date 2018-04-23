Кейт Миддлтон родила второго сына

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон родила третьего ребенка — мальчика. Он стал пятым в очереди на британский престол и шестым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.
Младенец весит 3,8 килограмма, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заявление Кенсингтонского дворца. Предположительно, ему дадут имя Джек — на этом ранее настаивал принц Уильям. «Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо», — отметили во дворце.
Ранее одно из британских СМИ опубликовало фотографии больничной палаты в больнице Святой Марии, в которой разместили герцогиню Кембриджскую. Ее можно сравнить с пятизвездочным отелем, пишет Mail Online. Отмечается, что стандартная палата обойдется семье Кейт Миддлтон в 5,9 тысяч фунтов стерлингов, а номер класса люкс — в 6,2 тысячи фунтов.