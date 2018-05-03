На Серовском тракте в Свердловской области произошло серьезное ДТП. В результате один из автомобилей сразу же загорелся.
Видео с места происшествия очевидец разместил в социальной сети «ВКонтакте», в паблике «Подслушано в Новоуральске». На кадрах видны два автомобиля, один из которых — белая «Лада 2114» — уже полыхает огнем. Сообщается, что ДТП произошло на выезде из Верхней Пышмы.
На место ЧП также прибыла пожарная машина: на кадры попал и сотрудник службы, который не побоялся подойти довольно близко к полыхающему автомобилю. По словам очевидца, «все живы», пассажиров удалось вовремя эвакуировать из загоревшейся «Лады».
В управлении ГИБДД Свердловской области «URA.RU» рассказали, что ДТП произошло накануне вечером. Водитель «Лады», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге «Подъезд к Верхней Пышме» в сторону Екатеринбурга. На шестом километре он решил развернуться, но при перестроении из правого ряда в левый столкнулся с автомобилем «Ситроен», который ехал по средней полосе. «Из-за столкновения произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2114, водитель и пассажир успели покинуть транспортное средство. Автомобиль ВАЗ выгорел полностью, на место были вызваны представители МЧС», — добавили в ведомстве.