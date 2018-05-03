{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
02 мая 2018
01 мая 2018
Главные новости Свердловской области
11:02  03 мая 2018 0

В Свердловской области легковушка вспыхнула после серьезного ДТП. ВИДЕО

На место происшествия приехали пожарныеФото: скриншот видео

На Серовском тракте в Свердловской области произошло серьезное ДТП. В результате один из автомобилей сразу же загорелся.

Видео с места происшествия очевидец разместил в социальной сети «ВКонтакте», в паблике «Подслушано в Новоуральске». На кадрах видны два автомобиля, один из которых — белая «Лада 2114» — уже полыхает огнем. Сообщается, что ДТП произошло на выезде из Верхней Пышмы.

На место ЧП также прибыла пожарная машина: на кадры попал и сотрудник службы, который не побоялся подойти довольно близко к полыхающему автомобилю. По словам очевидца, «все живы», пассажиров удалось вовремя эвакуировать из загоревшейся «Лады».

В управлении ГИБДД Свердловской области «URA.RU» рассказали, что ДТП произошло накануне вечером. Водитель «Лады», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге «Подъезд к Верхней Пышме» в сторону Екатеринбурга. На шестом километре он решил развернуться, но при перестроении из правого ряда в левый столкнулся с автомобилем «Ситроен», который ехал по средней полосе. «Из-за столкновения произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2114, водитель и пассажир успели покинуть транспортное средство. Автомобиль ВАЗ выгорел полностью, на место были вызваны представители МЧС», — добавили в ведомстве.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров