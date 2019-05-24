Епархия предлагает сдвинуть сроки принятия решения по площадке для храма на месяц Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбургская епархия подготовила меморандум о ситуации вокруг храма и сквера. Его на сегодняшней встрече горожан в мэрии Екатеринбурга должен был зачитать священник отец Вениамин (Райкин). Однако полноценного выступления не получилось: горожане его сорвали.

После слов о «екатеринбургском майдане» священника освистали, а призыв вернуть доброе имя бизнесмену Игорю Алтушкину после «травли, которой подвергся не только он сам и его супруга, но даже его дети» был встречен смехом. После этого глава Екатеринбурга Александр Высокинский прервал священника, предложив опубликовать воззвание на сайте мэрии.

В распоряжении «URA.RU» оказался полный текст этого документа (см. скан01, скан02 и скан03). В меморандуме епархии вспоминаются все попытки «возвращения городу главного собора» (проект возведения храма Святой Екатерины на площади Труда и на насыпном острове на городском пруду) и отмечается, что площадка у драмтеатра была предложена городской администрацией, все было оформлено по закону, но «соцсети заполнились дезинформацией и быстро сформировали в обществе негативное отношение к проекту, оболгав его».

Ложью епархия называет вырубку деревьев в процессе стройке (их якобы планировалось не вырубать, а пересаживать) и уменьшение площади сквера (он, наоборот, должен был расшириться за счет благоустройства набережной до Макаровского моста). «Мы не удивлены, что поверившие в эту ложь поддержали протест. Мы бы сами сочувствовали протесту, окажись эти опасения правдой», — заявил священник, зачитывая документ.

Он озвучил планы епархии все-таки подготовить презентацию собора Святой Екатерины на месте раздора (в сквере у театра драмы). Позиция церкви: эмоции людей сейчас пока настолько сильны, что ни одна из сторон не примет решение, которое устраивало бы другую сторону. Исходя из этого, епархия предлагает сдвинуть сроки принятия решения (по площадке) на месяц (это «отсеет интриганов» — полагают церковники).

Ранее «URA.RU» сообщало, что Екатеринбургская епархия подвергла резкой критике результаты опроса, проведенного в Екатеринбурге Всероссийским центром изучения общественного мнения», по которому большинство горожан (74%) высказались против храма в сквере у театра драмы.