Глава избиркома Екатеринбурга объяснил, почему референдум по храму невозможен

Горожане настаивают на проведении референдума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Провести референдум по поводу строительства собора Святой Екатерины практически невозможно, так как в нем по закону должна принять участие половина жителей Екатеринбурга. Об этом на встрече с городской общественностью заявил глава горизбиркома Илья Захаров

«Если на референдум не придет более половины жителей, он будет признан несостоявшимся. А по закону следующий референдум с такой формулировкой может быть проведен только через два года», — добавил Захаров.

Аналогичную точку зрения высказал спикер гордумы Игорь Володин: «Референдум может состояться только в том случае, если в нем будут участвовать 50% жителей. Но мы их никогда не соберем. У нас даже на выборах собирается меньше».

В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей. Из-за результатов опроса ВЦИОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал не строить храм Святой Екатерины в сквере у театра драмы, однако мэр города Александр Высокинский прислушиваться к рекомендации главы региона не намерен.