Екатеринбургская епархия подвергла критике результаты опросы, проведенного ВЦИОМ, согласному которому 74 процента горожан выступают против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Об этом «URA.RU» сообщили в митрополии.
По заявлению ее пресс-службы, опрос не отражает истинную ситуацию. «В горожанах еще слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются, — озвучила позицию пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова. — к тому же это всего лишь небольшой срез, который, скорее всего, отражает еще совсем недавнюю „перегретость“ общества».
Также религиозное ведомство подвергло сомнению легитимность опроса. «3000 опрошенных ВЦИОМ респондентов — это меньше, чем количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, они единственные являются сейчас легитимными», — отмечает Тамбова.
По ее словам, опрос ВЦИОМ не конструктивен еще и потому, что горожане по-прежнему «недоинфомированы» о проекта храма, включающем благоустройство сквера и реконструкцию набережной. Поэтому планы епархии сделать новую презентацию проекта остаются в силе.
«Мы по-прежнему молимся, объясняем и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины», — заявили в епархии.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел сегодня итоги опроса, который проходил с 16 по 20 мая, о строительстве собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Согласно опросу, 74% горожан назвали сквер неудачным местом для строительства храма и только 10% поддержали стройку в парке. 58 екатеринбуржцев читают, что храм нужен, но в в другой части города, а 18% опрошенных высказались в принципе против нового собора.