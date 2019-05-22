Епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ, по которому большинство екатеринбуржцев против храма в сквере. «Это „перегретость“ общества»

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 20:50
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Церковники подвергли результаты сомнениюФото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбургская епархия подвергла критике результаты опросы, проведенного ВЦИОМ, согласному которому 74 процента горожан выступают против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Об этом «URA.RU» сообщили в митрополии.

По заявлению ее пресс-службы, опрос не отражает истинную ситуацию. «В горожанах еще слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются, — озвучила позицию пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова. — к тому же это всего лишь небольшой срез, который, скорее всего, отражает еще совсем недавнюю „перегретость“ общества».

Также религиозное ведомство подвергло сомнению легитимность опроса. «3000 опрошенных ВЦИОМ респондентов — это меньше, чем количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, они единственные являются сейчас легитимными», — отмечает Тамбова.

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По ее словам, опрос ВЦИОМ не конструктивен еще и потому, что горожане по-прежнему «недоинфомированы» о проекта храма, включающем благоустройство сквера и реконструкцию набережной. Поэтому планы епархии сделать новую презентацию проекта остаются в силе.

«Мы по-прежнему молимся, объясняем и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины», — заявили в епархии.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел сегодня итоги опроса, который проходил с 16 по 20 мая, о строительстве собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Согласно опросу, 74% горожан назвали сквер неудачным местом для строительства храма и только 10% поддержали стройку в парке. 58 екатеринбуржцев читают, что храм нужен, но в в другой части города, а 18% опрошенных высказались в принципе против нового собора.

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