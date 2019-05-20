Епархия готовит новую презентацию проекта храма Святой Екатерины. В ней будет набережная от Макаровского моста до сквера

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 19:48
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Церковные пиарщики уже готовят видеороликСкриншот: с канала «Собор во имя святой Великомученицы Екатерины» на YouTube
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Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбургская митрополия готовит новую презентацию проекта храма Святой Екатерины. Об этом «URA.RU» сообщила Анжела Тамбова, пресс-секретарь епархии. Концепция презентации сейчас разрабатывается — рабочая встреча по этой теме проходит сегодня, 20 мая, в митрополии.

«Мы обратились в Фонд Святой Екатерины с просьбой максимально ускорить этот процесс, — сообщила агентству Тамбова. — Фонд тоже заинтересован в том, чтобы презентация появилась как можно раньше». По данным «URA.RU», вероятнее всего, презентация будет выполнена в форме видеоролика. Его разместят в YouTube.

В отличие от предыдущего ролика, в котором демонстрировалась 3D-проекция будущего здания храма на фоне правительственных зданий, в новом информация будет подаваться в разных форматах: частично это будут рассуждения экспертов, знакомых с проектом, о том, какими будут храм и прилегающая территория, частично — демонстрация эскизов собора.

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В том числе будут представлены и эскизы благоустройства набережной, причем не только возле того места, где предлагается поставить храм, но и далее, по берегу, вплоть до улицы Челюскинцев. «Мне самой очень хочется увидеть, как будет выглядеть набережная возле Макаровского моста», — призналась «URA.RU» Тамбова.

Подготовка новой презентации проекта храма Святой Екатерины объясняется пониманием чиновников и священников, что протест против храма возник в том числе из-за недостатка информации о проекте (власти и церковь признают это как свою ошибку). В новой презентации храм будет «приземлен» на территорию сквера, несмотря на демонтаж забора, о чем заявили сегодня митрополит Кирилл и руководитель Фонда Святой Екатерины Александр Андреев, поскольку эта площадка все равно останется среди рассматриваемых вариантов.

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