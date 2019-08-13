Шумков пожаловался курганцам на условия труда

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков вынужден работать практически без выходных из-за большого количества нерешенных проблем. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос подписчика.
«Вы каждый в выходной куда-то выезжаете на разные объекты города и районов. А как же выходные дни? А семья как без вас?» — спросил у Шумкова пользователь morengo1960, комментируя публикацию главы региона об очередном «рабочем выходном».
«Я нормальный человек, и мне хочется иметь выходной. К сожалению, объем работы таков и состояние дел таково, что очень многое, если не все, приходится „пинать“ и контролировать», — ответил врио губернатора. Он также рассказал, что двое его старших детей выросли в формате «я уходил на работу — они еще спали, приходил — они уже спали». «Младшие пока так же растут», — добавил Шумков.
Ранее «URA.RU» сообщало, что у Шумкова четверо детей: два сына и две дочери. Двойняшкам Ивану и Марии уже больше 20 лет. Старший сын главы региона служил в президентском полку, а дочь учится в Москве по специализации «экономика и иностранные языки». Младшим детям, Саше и Даше, еще нет и десяти лет. «Школьник и девочка, которая занимается бальными танцами. Они просто любят своего папу, как и я их», — заявлял Шумков. На параде Победы 9 мая врио губернатора впервые появился на публике со своими сыновьями.