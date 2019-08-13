Мэр города, жители которого просили убежища в Канаде, написал заявление на туристку из США

Алину Симоне могут выдворить из РФ Фото: скриншот видео с YouTube, канал «Новости Киселевска»

Мэр Киселевска, жители которого просили убежища в Канаде, написал заявление на туристку из США. Во время встречи с местными жителями главе муниципалитета Максиму Шкарабейникову сказали, что его снимает журналистка The New York Times Алина Симоне, что стало поводом для конфликта.

«Шкарабейников обратился в полицию с требованием проверить законность нахождения американки в городе. По мнению мэра, цель визита Алины не соответствует туристической визе — Шкарабейникову показалось, что это деловая поездка», — сообщило издание «Абажур».

Симоне несколько лет не работает в американской газете и приехала в Кемеровскую область ради экстремального туризма. 14 августа ей нужно будет явиться в суд, который рассмотрит обвинение по ч. 2 ст. 18.8 КоАП — «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ». Туристке грозит выдворение из страны или штраф в пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Киселевска просили убежища в Канаде из-за «невыносимых условий для жизни». Поводом послужила экологическая обстановка: в городской черте работают девять угольных разрезов, из-за которых минувшей зимой в городе шел черный снег. Позже глава Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что специалисты готовят документы для переселения граждан, передает RT.