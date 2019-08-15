В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских

При столкновении полицейские погибли мгновенно Фото: Валерий Горелых

В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Авария произошла возле дома по улице Ленина в селе Покровское Каменского района. В результате столкновения погибли два сотрудника полиции, еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних детей, пострадали», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По данным Горелых, инспектор местного отдела ГИБДД 1984 года рождения, на мотоцикле Honda, обгоняя мотоцикл Aprilia Pegaso и грузовик, врезался во встречный ГАЗ, за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения. При ударе первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка, сотрудница дежурной части ОП №24, скончались на месте.

«Второму мотоциклисту 1985 года рождения и водителю ГАЗ оказана помощь прибывшей бригадой медиков. Пассажиры грузовой машины, мальчик 2006 года рождения и девочка 2014 года рождения были доставлены в больницу, но госпитализация им не потребовалась», — добавил Горелых. Старшего лейтенанта полиции, спровоцировавшего ДТП, проверят на употребление алкоголя или наркотических веществ.