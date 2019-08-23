России угрожают смертельные эпидемии тропических лихорадок

Опасные комары — переносчики смертельных лихорадок из стран Африки и Азии — широко распространились в южных регионах России. По словам эпидемиологов Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, достаточно хотя бы одного укуса насекомого, чтобы началась вспышка эпидемии, которая охватит весь регион.
Речь идет о таких смертельных заболеваниях, как желтая лихорадка и вирусы Денге, Чикунгунья и Зика, сообщают «Известия». «В южных регионах уже зафиксированы вспышки и лихорадки Западного Нила, также передающейся комарами, — говорится в публикации. — В дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России».
Пока опасные популяции комаров были выявлены только на Черноморском побережье Краснодарского края. Как считают специалисты, опасные виды насекомых мигрировали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии вследствие глобального потепления.
Отмечается, что основными переносчиками тропических болезней являются комары Aedes aegypti и Aedes albopictus. Первые отличаются от привычных россиянам мелких серых кровососов яркими белыми отметинами на ножках и такого же цвета полоскам на спине. Для второго вида характерно пятнистое брюшко и черно-белые полосы на ногах.