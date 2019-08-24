У врачей нашлись более важные дела, чем женщина, которая потеряла много крови во время операции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Роженица умерла сразу после кесарева сечения на операционном столе в селе Курсавка Ставропольского края. Врачи оставили женщину одну в отделении реанимации.

Родственники винят в смерти 24-летней роженицы медиков. Они говорят о том, что врачи ввели ей двойную дозу промедола и бросили одну на операционном столе, сообщает «Кавказский пост». Как уточняет издание, ребенок остался жив.

Врачи в свою очередь нашли оправдание, сообщает Telegram-канал Mash. Акушер-гинеколог заявила, что в силу возраста (врачу 72 года) у нее в операционной начались проблемы с давлением и ей пришлось выйти. Другая врач рассказала, что смена была не ее, поэтому когда позвонил муж и позвал ее срочно домой, она покинула больницу.

Женщина потеряла более полутора литров крови. На помощь вызвали санавиацию, но было уже поздно, пишет телеканал «Звезда». В Следственном комитете по факту смерти женщины в больнице началась проверка.